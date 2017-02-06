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В Авдеевке восстановлено водо- и электроснабжение

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

В подконтрольном украинским силовикам городе Авдеевка в Донецкой области восстановлено центральное водоснабжение, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 16.З0 (17.30 мск) понедельника в Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя пресс-службы ГСЧС.

Кроме того, все квартиры жителей города были подключены к централизованному электроснабжению, электричество отсутствует только в пяти селах вблизи Авдеевки.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Авдеевке восстановлено водо- и электроснабжение

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

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