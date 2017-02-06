Медведев распорядился передать «Ростеху» акции «Уралвагонзавода»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился передать 100% акций АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации «Ростех». Соответствующее распоряжение от 31 января опубликовано в понедельник на официальном сайте кабмина.

Документ был подготовлен Минпромторгом России во исполнение указа президента РФ от 27 декабря 2016 года № 715 «Об имущественном взносе Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009», — говорится в пояснительной записке.

Согласно распоряжению, «Ростеху» передаются 100% акций УВЗ и пакеты акций ряда организаций, входящих в корпорацию. Также УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция России как акционера предприятия определяется правительством страны.

Напомним, президент Владимир Путин 27 декабря прошлого года подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Кабинету министров было поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.