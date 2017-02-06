Жители Тулы организовали петицию за ликвидацию трамваев в городе

Жители Тулы собирают подписи под петицией, где они выступают за ликвидацию в городе трамвайной сети. Петиция, посвященная необходимости отказаться от трамваев, появилась на сайте Chance.org.

Свое обращение жители направили министерству транспорта и дорожного хозяйства региона. За пару суток под петицией подписался 251 человек. Один из авторов петиции объясняет такое решение тем, что в условиях развивающегося мегаполиса этот вид транспорта изжил себя.

«Он не только не соответствует требованиям современного пассажира, но и затрудняет передвижение других транспортных средств», — полагают авторы обращения.

Ранее за ликвидацию некоторых маршрутов выступал и глава администрации Тулы Евгений Авилов. На итоговой пресс-конференции по итогам 2016 года свое решение он объяснил тем, что если с улицы Энгельса убрать трамвайные пути, это позволило бы разгрузить бы проспект Ленина. Тогда же чиновник говорил и о том, что если жители выступили бы с инициативой ликвидировать трамваи с пересечения улицы Станиславского и проспекта Ленина, это позволило бы сделать дорогу-дублер и разгрузить проспект на данном участке, сообщает ИА «Тульские новости».

В свою очередь, глава региональной ГИБДД ранее высказывался, что большинство ДТП в центре города случаются именно из-за трамваев, а не из-за несоблюдения автомобилистами правил дорожного движения.