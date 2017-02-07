Пограничная зона между Россией и Белоруссией: что важно знать

7 февраля вступило в силу постановление о введении пограничных зон между Россией и Белоруссией. Скажется ли их появление на жизни граждан двух стран и что стоит знать желающим попасть в Белоруссию, выясняли «Известия».

Как это работало до сих пор

В последние 22 года границы между Россией и Белоруссией фактически не было: в 1995 году страны подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, после чего пограничная зона была упразднена, а россияне и белорусы получили право свободно перемещаться между двумя государствами. Линия границы не зафиксирована на бумаге и никак не отмечена на приграничных территориях. Однако за прошедшие годы вопрос о контроле за гражданами третьих стран, желающих попасть из одного государства в другое, так и не был решен.

Что такое пограничная зона

Пограничная зона — территория, необходимая для охраны государственной границы, на которой в том числе могут располагаться контрольно-пропускные пункты и проводиться досмотр людей или транспорта. Ее длина может составлять до 5 км, для того чтобы попасть в погранзону, требуются паспорта или специальные пропуска.



Вскоре после того, как стало известно о планах по созданию погранзоны между РФ и Республикой Беларусь, эксперты заявили, что главная сложность будет заключаться прежде всего в отсутствии необходимой пограничной инфраструктуры — включая помещения для организации КПП.

Где будут располагаться и как будут работать погранзоны

Согласно трем приказам ФСБ, подписанным Александром Бортниковым 2 февраля, пограничные зоны появятся во всех трех областях, граничащих с Белоруссией: Смоленской, Брянской и Псковской. При этом информация о погранзоне в Псковской области появилась еще в приказе от 26 декабря прошлого года — там же были указаны его точные координаты, посмотреть которые можно в опубликованном документе.

При этом по российским законам точный порядок доступа на территорию погранзон, так же как и график их работы, должен определяться в индивидуальном порядке региональными погранвластями.

Что там будет происходить

В приказе о создании погранзон не разъяснялся порядок их работы и не говорилось о наличие на их территории пропускных пунктов. Это вызвало ряд вопросов у представителей СМИ и экспертов. В частности, оставалось неясным, будет ли досматриваться личный транспорт при пересечении пограничного пункта. Российская сторона заявляла, что изменения не помешают гражданам России и Белоруссии свободно перемещаться между двумя странами, а для прохода в погранзону россиянам не потребуется загранпаспорт — достаточно будет внутреннего документа.

Однако вечером, 6 февраля, в ФСБ официально заявили, что создание пограничных зон не предусматривает открытия пунктов пропуска через границу и не повлечет за собой досмотра людей и транспорта.

Кому стоит волноваться

Тем не менее появление погранзон может сказаться на свободе перемещения для нескольких категорий граждан. Так, до сих пор через Белоруссию выезжали россияне, которым был запрещен выезд за пределы страны, в том числе должники или те, кто дал подписку о невыезде правоохранительным органам. Кроме того, появление погранзон скажется на гражданах других государств, желающих попасть из Белоруссии в Россию, минуя международные порты и аэропорты на территории РФ. В ФСБ РФ главной целью создания пограничных зон назвали противодействие незаконной транзитной миграции, наркотрафику и контрабанде.

