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Понедельник,
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Мэй посоветовала депутатам не препятствовать выходу страны из ЕС

Проект закона о Brexit в данный момент находится на стадии рассмотрения

Депутаты британского парламента, которые стремятся изменить стратегию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о Brexit, не смогут заблокировать этот процесс.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Хелену Бауэр.

«Мы считаем, что должен быть принят простой законопроект, которым правительству предоставляются полномочия выполнить решение британского народа», — заявила Бауэр, добавив, что у парламента будет право голоса за окончательное соглашение с ЕС.

«Мы не допустим попыток остаться в ЕС или воссоединиться с блоком», — резюмировала она.

Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процедуры выхода из Евросоюза необходимо одобрение обеими палатами парламента соответствующего законопроекта.

Документ уже принят во втором чтении, 8 февраля состоится итоговое голосование палаты общин по документу в третьем чтении. 

Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщало, что Соединенное Королевство намерено инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС 9 марта в ходе саммита Евросоюза, который состоится в Брюсселе в эти дни.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Мэй посоветовала депутатам не препятствовать выходу страны из ЕС

Проект закона о Brexit в данный момент находится на стадии рассмотрения

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