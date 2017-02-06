Мэй посоветовала депутатам не препятствовать выходу страны из ЕС

Депутаты британского парламента, которые стремятся изменить стратегию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о Brexit, не смогут заблокировать этот процесс.



Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Хелену Бауэр.



«Мы считаем, что должен быть принят простой законопроект, которым правительству предоставляются полномочия выполнить решение британского народа», — заявила Бауэр, добавив, что у парламента будет право голоса за окончательное соглашение с ЕС.



«Мы не допустим попыток остаться в ЕС или воссоединиться с блоком», — резюмировала она.



Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процедуры выхода из Евросоюза необходимо одобрение обеими палатами парламента соответствующего законопроекта.



Документ уже принят во втором чтении, 8 февраля состоится итоговое голосование палаты общин по документу в третьем чтении.



Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщало, что Соединенное Королевство намерено инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС 9 марта в ходе саммита Евросоюза, который состоится в Брюсселе в эти дни.

