Могерини встретится с Лавровым на следующей неделе

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретится на следующей неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Ливии.

«Я думаю, на следующей неделе мы проведем двустороннюю встречу, в ходе которой будут рассмотрены меры, способствующие объединению (командующего ливийской армией маршала Халифы. — Прим.) Хафтара и (главы правительства национального согласия Фаеза. — Прим.) ас-Сарраджа Сарража», — сообщила Федерика Могерини журналистам.

Она также обратила внимание на то, что руководство ЕС полностью поддерживает работу премьер-министра ас-Сарраджа и президентский совет, но готово «сопровождать любой процесс, поддерживаемый ливийцами на основании политического соглашения и международной законности», который способствовал бы достижению мира в стране.