Павел Зенькович назначен замглавы Минобрнауки РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича замминистра образования и науки РФ. Подписанное главой правительства распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

До назначения на должность замглавы Минобрнауки Павел Зенькович занимал должность главы Управления общественных проектов администрации президента РФ.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном назначении Павла Зеньковича, пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов выразил надежду на то, что этот шаг укрепит взаимодействие министерства с администрацией президента, правительством и Федеральным собранием.