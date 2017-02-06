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Павел Зенькович назначен замглавы Минобрнауки РФ

До этого чиновник возглавлял Управление общественных проектов администрации президента России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича замминистра образования и науки РФ. Подписанное главой правительства распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

До назначения на должность замглавы Минобрнауки Павел Зенькович занимал должность главы Управления общественных проектов администрации президента РФ.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном назначении Павла Зеньковича, пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов выразил надежду на то, что этот шаг укрепит взаимодействие министерства с администрацией президента, правительством и Федеральным собранием.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Павел Зенькович назначен замглавы Минобрнауки РФ

До этого чиновник возглавлял Управление общественных проектов администрации президента России

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