ЦСКА сыграл вничью с датским «Эсбьергом» на сборах в Испании

Встреча завершилась со счетом 0:0
Московский ПФК ЦСКА разошелся миром с датским «Эсбьергом» в контрольном матче на сборах в Испании.
Счет в матче так и не был открыт — 0:0. На матче, который проходил в Кампоаморе (провинция Аликанте), присутствовал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Уже завтра ЦСКА сыграет с австрийском клубом ЛАСК, после чего сборы в Испании будут завершены.
Напомним, первым соперником в чемпионате России после зимнего перерыва для подопечных Виктора Гончаренко станет петербургский «Зенит». Команды встретятся в Москве 4 марта.
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