ЦСКА сыграл вничью с датским «Эсбьергом» на сборах в Испании

Московский ПФК ЦСКА разошелся миром с датским «Эсбьергом» в контрольном матче на сборах в Испании.



Счет в матче так и не был открыт — 0:0. На матче, который проходил в Кампоаморе (провинция Аликанте), присутствовал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.



Уже завтра ЦСКА сыграет с австрийском клубом ЛАСК, после чего сборы в Испании будут завершены.



Напомним, первым соперником в чемпионате России после зимнего перерыва для подопечных Виктора Гончаренко станет петербургский «Зенит». Команды встретятся в Москве 4 марта.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

