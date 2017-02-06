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ЦСКА сыграл вничью с датским «Эсбьергом» на сборах в Испании

Встреча завершилась со счетом 0:0

Московский ПФК ЦСКА разошелся миром с датским «Эсбьергом» в контрольном матче на сборах в Испании.

Счет в матче так и не был открыт — 0:0. На матче, который проходил в Кампоаморе (провинция Аликанте), присутствовал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Уже завтра ЦСКА сыграет с австрийском клубом ЛАСК, после чего сборы в Испании будут завершены.

Напомним, первым соперником в чемпионате России после зимнего перерыва для подопечных Виктора Гончаренко станет петербургский «Зенит». Команды встретятся в Москве 4 марта.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ЦСКА сыграл вничью с датским «Эсбьергом» на сборах в Испании

Встреча завершилась со счетом 0:0

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