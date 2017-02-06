В Мурманске открыли выставку «Красота севера в отражении рук мастера»

В Мурманском областном краеведческом музее началась выставка «Красота севера в отражении рук мастера». Она посвящена к Международному дню саамов.

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства из личной коллекции саамской мастерицы Анастасии Мозолевской, сообщает ИА «Би-порт». Она посвятила много лет возрождению традиционных приемов работы и собиранию традиционных народных узоров.

В Мурманской области с 6 февраля отмечается Международный день саамов. В плане празднования в этом году значится более 230 мероприятий. Центральным событием станет показ первого саамского мюзикла «Солнце над тундрой».

Саамы — коренной малочисленный народ севера, проживающий на территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В России проживают около 2 тыс. человек. В настоящее время в Мурманской области существуют порядка 35 саамских общин. Они занимаются традиционными промыслами — оленеводством и рыбалкой.