Уфа и Астана стали городами-побратимами. Меморандум о сотрудничестве был подписан в столице Казахстана уфимским главой Иреком Ялаловым и акимом Астаны Асетом Исекешевым.

Стороны отметили, что приоритетным для них станет сотрудничество в развитии транспортной системы. С учетом реализуемых международных проектов Уфа и Астана могут стать центрами на пути крупных транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.

Как сообщает ИА «Башинформ», Астана заинтересована в обмене опытом с Уфой как с одним из самых зеленых городов-миллионников России.

Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Ранее меморандумы были подписаны с Анкарой (Турция), Галле (Германия), четырьмя городами Китая: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.