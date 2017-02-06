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Уфа и Астана стали городами-побратимами

Меморандум о сотрудничестве был подписан в столице Казахстана

Уфа и Астана стали городами-побратимами. Меморандум о сотрудничестве был подписан в столице Казахстана уфимским главой Иреком Ялаловым и акимом Астаны Асетом Исекешевым.

Стороны отметили, что приоритетным для них станет сотрудничество в развитии транспортной системы. С учетом реализуемых международных проектов Уфа и Астана могут стать центрами на пути крупных транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.

Как сообщает ИА «Башинформ», Астана заинтересована в обмене опытом с Уфой как с одним из самых зеленых городов-миллионников России.

Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Ранее меморандумы были подписаны с Анкарой (Турция), Галле (Германия), четырьмя городами Китая: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Уфа и Астана стали городами-побратимами

Меморандум о сотрудничестве был подписан в столице Казахстана

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