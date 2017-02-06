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Адвокат: следствие по «делу реставраторов» завершено

Фигурантам предстоит ознакомиться с материалами дела

Следствие по «делу реставраторов» завершено, сейчас его фигуранты, в том числе бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, знакомятся с материалами расследования. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов.

«Предварительное следствие по делу завершено, мы начали знакомиться с материалами уголовного дела. Эта процедура займет не менее месяца, все-таки дело насчитывает 60 томов и по нему проходят восемь обвиняемых», — приводит «РИА Новости» слова адвоката.

«Дело реставраторов» возбуждено по подозрениям в хищении бюджетных денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия по всей России. По этому делу были арестованы бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо и глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев. Под стражей также находятся глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проектов «БалтСтроя» Владимир Сванбек.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Адвокат: следствие по «делу реставраторов» завершено

Фигурантам предстоит ознакомиться с материалами дела

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