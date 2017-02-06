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Трамп обвинил «людей Обамы» в утечках информации из Белого дома

По словам президента США, сотрудники аппарата предыдущего главы государства по-прежнему работают в администрации Белого дома и в СНБ

Фото: TASS/Zuma/Cheriss May

Президент США Дональд Трамп считает, что утечки информации о подробностях его телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии организовали «люди Обамы», передает «Федеральное агентство новостей».

В интервью телекомпании Fox News, лидер США назвал «позором тот факт, что спецслужбы допустили утечку». Трамп подчеркнул, что в администрации «очень активно» ищут виновников утечки.

«Трамп обвинил «людей Обамы» в том, что те передали в средства массовой информации щекотливые детали его недавних жестких телефонных разговоров с лидерами Австралии и Мексики», — отмечалось в репортаже телекомпании.

Согласно сообщениям, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом Трамп был крайне раздражен призывами выполнять соглашение по беженцам, а в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето глава США говорил о необходимости обуздать наркокартели и предлагал помощь.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Трамп обвинил «людей Обамы» в утечках информации из Белого дома

Трамп обвинил «людей Обамы» в утечках информации из Белого домаПо словам президента США, сотрудники аппарата предыдущего главы государства по-прежнему работают в администрации Белого дома и в СНБ

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