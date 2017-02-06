«Экипаж» признан самым кассовым российским фильмом за 2016 года

Фильм режиссера Николая Лебедева «Экипаж» признан самой кассовой российской кинолентой 2016 года и получил премию «Блокбастер», которая в этом году отмечает свое 20-летие.



Как сообщает агентство ТАСС, лента, снятый по мотивам советской кинодрамы 1979 г. Александра Митты, собрала в прокате более 1,5 млрд рублей и стала пятой по общим кассовым сборам за 2016 год.



Чемпионом стал диснеевский мультфильм «Зверополис» (он собрал более 2 млрд 200 млн рублей), за ним следует «Тайная жизнь домашних животных» (2 млрд 100 млн рублей), «Дэдпул» (1,7 млрд рублей) и «Отряд самоубийц» (1,6 млрд рублей).



Самым кассовым фильмом ограниченного проката была названа картина «Русские евреи. Фильм первый: До революции» компании ЦДК, заработавшая 3,386 млн рублей, самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате — «Он дракон» студии «Bazelevs», заработавший $9,08 млн, самым кассовым европейским фильмом — «Бриджит Джонс-3» со сборами в 226,2 млн рублей.



Самым кассовым фильм года в формате IMAX — «Доктор Стрэндж» (более 200 млн рублей), самый кассовый отечественный мультфильм — «Иван Царевич и Серый Волк-3» (почти 750 млн рублей).



Премия «Блокбастер» учреждена в 1997 году журналом «Видео магазин», а с 2002 года выдается «Кинобизнесом сегодня» под текущим названием. Главный критерий отбора лауреатов — коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат.