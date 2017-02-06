Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Франции Сиссе завершил карьеру

Французский футболист Джибриль Сиссе объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я хотел бы продолжить играть, но должен признать, что футбол для меня закончился», — приводит слова Сиссе Yahoo! Sports, консультантом которого планирует стать 35-летний нападющий.

В разное времяигрок выступал за английский «Ливерпуль», французский «Марсель», итальянский «Лацио» и российскую «Кубань».

В составе сборной Франции Сиссе провел 41 матч и забил девять мячей.

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