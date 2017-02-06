В ОБСЕ заявили о применении к северу от Мариуполя запрещенного оружия

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили об обнаружении запрещенного вооружения у линии соприкосновения на юге Донбасса, сообщает телеканал «360».

«Там используется запрещенное вооружение, включая системы залпового огня», — рассказал журналистам первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, позиции сторон конфликта расположены близко друг к другу.

Ранее представитель минобороны ДНР рассказал, что располагает сведениями о намерениях украинских силовиков совершить провокацию — нанести артиллерийский удар по находящемуся под контролем Киева Мариуполю.