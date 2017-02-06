Трамп: США решительно поддерживают НАТО

Президент США Дональд Трамп, выступая на военной базе ВВС Макдилл в штате Флорида, заявил о решительной поддержке НАТО со стороны Вашингтона и упрекнул партнеров по альянсу в недостаточном его финансировании.

По словам Трампа, ряд членов НАТО «даже не близки» к тому, чтобы тратить на оборону не менее 2% ВВП. По его словам, союзники США по НАТО должны вносить свою долю в финансирование альянса, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают», — сказал президент США.

Трамп отметил, что такие государства были «чрезвычайно несправедливы» к США.

Отметим, что ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО, грозился провести масштабную реформу альянса, так как он «сильно устарел» и не отвечает современным вызовам. Кроме этого, Трамп заявлял, что считает вклад США в НАТО несправедливо большим в сравнении с тем, какую поддержку организации оказывают другие члены.

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