Трамп: США решительно поддерживают НАТО

Американский президент упрекнул других членов альянса в недостаточном финансировании организации
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп, выступая на военной базе ВВС Макдилл в штате Флорида, заявил о решительной поддержке НАТО со стороны Вашингтона и упрекнул партнеров по альянсу в недостаточном его финансировании.
По словам Трампа, ряд членов НАТО «даже не близки» к тому, чтобы тратить на оборону не менее 2% ВВП. По его словам, союзники США по НАТО должны вносить свою долю в финансирование альянса, передает ТАСС.
«Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают», — сказал президент США.
Трамп отметил, что такие государства были «чрезвычайно несправедливы» к США.
Отметим, что ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО, грозился провести масштабную реформу альянса, так как он «сильно устарел» и не отвечает современным вызовам. Кроме этого, Трамп заявлял, что считает вклад США в НАТО несправедливо большим в сравнении с тем, какую поддержку организации оказывают другие члены.
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