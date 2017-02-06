Metro разделяется надвое ради повышения капитализации

Немецкий розничный холдинг Metro Group разделится на две части ради повышения капитализации — соответствующее решение одобрили акционеры компании.



За отделение продовольственного бизнеса от продаж потребительской электроники проголосовали владельцы 99,95% голосующих акций Metro, сообщает в понедельник anrt.info.



Для продуктового бизнеса сохранится бренд Metro, электроника получит название Ceconomy. Обе создающиеся компании будут торговаться на бирже независимо друг от друга.



Раздвоение позволит обеим частям бизнеса сфокусироваться на своей специализации и не отвлекаться на общекорпоративную структуру, пояснил акционерам гендиректор Metro Олаф Кох.

«Она не дала никакого синергетического эффекта», — сказал Кох, выступая на собрании акционеров.



В России у Metro 150 магазинов, в том числе 89 мелкооптовых центров Metro cash & carry и 61 магазин потребительской электроники.

