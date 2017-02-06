Спецслужбы Германии не доказали кампанию России по дезинформации ФРГ

Доклад специальных ведомств не подтвердил обвинения в адрес Москвы ни по одному пункту
Спецслужбы Германии, действовавшие по поручению немецкого правительства, не смогли найти доказательств кибератак со стороны России на ФРГ или проведения Москвой целенаправленной информационной кампании, пишет Suddeutsche Zeitung.
Федеральная разведывательная служба (БНД) и Федеральное ведомство по охране конституции (БФФ, контрразведка) в течение года собирали информацию и проводили расследование. По его итогам был представлен 50-страничный доклад, который не будет целиком опубликован, так как в нем содержится лишь указание на отсутствие каких-либо доказательств российских кибератак или проведения Москвой кампании по дезинформации, передает ТАСС.
В докладе отмечено, что спецслужбы не смогли доказать связь между акциями протеста против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель, произошедшими после того, как «Первый канал» России сообщил о деле девочки Лизы, которая подверглась нападению мигрантов, и влиянием на эту ситуацию со стороны России.
Кроме этого, эксперты не смогли найти «российское финансирование» правых партий Германии, как и не смогли доказать факты кибератак со стороны России.
При этом издание отмечает, что правительство ФРГ уверено в попытках России дестабилизировать политическую ситуацию в Германии и в связи с этим кабмин распорядился продолжать расследование.
Suddeutsche Zeitung уточняет, что если бы эксперты смогли установить хоть какие-либо факты влияния со стороны России, это было бы уже объявлено, а Москве было бы сделано предупреждение о том, что такие действия недопустимы.
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