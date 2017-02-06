Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Спецслужбы Германии не доказали кампанию России по дезинформации ФРГ

Доклад специальных ведомств не подтвердил обвинения в адрес Москвы ни по одному пункту

Спецслужбы Германии, действовавшие по поручению немецкого правительства, не смогли найти доказательств кибератак со стороны России на ФРГ или проведения Москвой целенаправленной информационной кампании, пишет Suddeutsche Zeitung.

Федеральная разведывательная служба (БНД) и Федеральное ведомство по охране конституции (БФФ, контрразведка) в течение года собирали информацию и проводили расследование. По его итогам был представлен 50-страничный доклад, который не будет целиком опубликован, так как в нем содержится лишь указание на отсутствие каких-либо доказательств российских кибератак или проведения Москвой кампании по дезинформации, передает ТАСС.

В докладе отмечено, что спецслужбы не смогли доказать связь между акциями протеста против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель, произошедшими после того, как «Первый канал» России сообщил о деле девочки Лизы, которая подверглась нападению мигрантов, и влиянием на эту ситуацию со стороны России.

Кроме этого, эксперты не смогли найти «российское финансирование» правых партий Германии, как и не смогли доказать факты кибератак со стороны России.

При этом издание отмечает, что правительство ФРГ уверено в попытках России дестабилизировать политическую ситуацию в Германии и в связи с этим кабмин распорядился продолжать расследование.

Suddeutsche Zeitung уточняет, что если бы эксперты смогли установить хоть какие-либо факты влияния со стороны России, это было бы уже объявлено, а Москве было бы сделано предупреждение о том, что такие действия недопустимы.

Читайте также:

Лавров назвал бреднями обвинения ФРГ в адрес России

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Спецслужбы Германии не доказали кампанию России по дезинформации ФРГ

Доклад специальных ведомств не подтвердил обвинения в адрес Москвы ни по одному пункту

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке