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S&P сохранит неинвестиционный рейтинг РФ еще год или два

Международное рейтинговое агентство уточнило ситуацию с «мусорным» рейтингом России

Международное рейтинговое агентство S&P сохранит еще на год или два рейтинг «BB+», присвоенный ранее России со стабильным прогнозом.

Глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер заявил, что на текущем уровне рейтинг России будет оставаться еще год или два из-за того, что российская экономика в настоящий момент переживает отсутствие динамизма и диверсификации, сообщает Reuters.

«Речь также идет о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста еще меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть», — заявил Кремер.

Отмечено также возможное положительное влияние на рейтинг ралли российских активов в последние месяцы на фоне ожиданий реализации политики президента США Дональда Трампа, который может снять часть санкций, однако в этом вопросе Кремер призвал быть осторожными.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

S&P сохранит неинвестиционный рейтинг РФ еще год или два

Международное рейтинговое агентство уточнило ситуацию с «мусорным» рейтингом России

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