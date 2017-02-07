S&P сохранит неинвестиционный рейтинг РФ еще год или два

Международное рейтинговое агентство S&P сохранит еще на год или два рейтинг «BB+», присвоенный ранее России со стабильным прогнозом.

Глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер заявил, что на текущем уровне рейтинг России будет оставаться еще год или два из-за того, что российская экономика в настоящий момент переживает отсутствие динамизма и диверсификации, сообщает Reuters.

«Речь также идет о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста еще меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть», — заявил Кремер.

Отмечено также возможное положительное влияние на рейтинг ралли российских активов в последние месяцы на фоне ожиданий реализации политики президента США Дональда Трампа, который может снять часть санкций, однако в этом вопросе Кремер призвал быть осторожными.

Читайте также:

Минфин: оценки рейтинговых агентств оторваны от реальной экономики РФ