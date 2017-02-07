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Вторник,
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Сергей Готье: раньше донорские органы фактически пропадали

Главный трансплантолог Минздрава РФ рассказал об изменении отношения россиян к донорству

Главный трансплантолог Минздрава РФ профессор Сергей Готье рассказал «Известиям» о том, что происходит в отечественной трансплантологии. 

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом регионе было несколько лицензированных больниц. Это зависит от местной медицины, от того, как она организует этот процесс. В Московской области около пятидесяти с лишним больниц потенциально могут быть лицензированы по донорству органов. Этот процесс постепенно идет, но, к сожалению, работа развернулась только во второй половине 2016 года», — рассказал специалист.

В прошлом году количество операций по трансплантации органов выросло на 14,8% по сравнению с 2015 годом. Причинами такого существенного роста стали ряд поправок в законодательство, изменение отношения людей к донорству и перемены в финансировании.

По словам Готье, раньше далеко не все случаи, подходящие под понятие потенциального донорства органов, были реально использованы — «эти органы фактически пропадали»

«Сейчас активность лечебных учреждений выросла. Это связано с тем, что в последние годы грамотность и профессиональная сознательность врачей в этом направлении также выросли. А еще с тем, что закон признал медицинской деятельностью ту работу, которая ранее никак не классифицировалась, не оплачивалась, не обеспечивалась необходимыми лекарственными средствами и расходным материалом», — добавил Гоьев.

Согласно данным Минздрава РФ, в 2016 году трансплантологи спасли жизни 1703 человек.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Сергей Готье: раньше донорские органы фактически пропадали

Главный трансплантолог Минздрава РФ рассказал об изменении отношения россиян к донорству

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