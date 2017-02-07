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Кредитные организации могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в ФСВ

Рост отмечен по причине увеличения объема вкладов и повышения ставок отчислений

В качестве гарантии сохранности сбережений граждан кредитные организации по итогам 2016 года могут отчислить в Фонд страхования вкладов (ФСВ) рекордные 110 млрд рублей из-за увеличения объема вкладов и повышения ставки по отчислениям, говорится в оценке, произведенной для «Известий» Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Отмечается, что около 31 млрд рублей за IV квартал могут поступить в фонд в качестве дополнения к уже уплаченным за первые три квартала прошлого года 78,6 млрд рублей (по данным Минфина). Таким образом, общая сумма может превысить в полтора раза показатель годом ранее.

Минфин указывает, что самые крупные отчисления произошли в III квартале, достигнув 29,7 млрд рублей. По итогам IV квартала сумма может превысить и этот показатель из-за того, что гражданам свойственно открывать больше вкладов в конце года, когда выплачивается годовые премии. На активность влияют и спецпредложения кредитных организаций, которые стимулируют сберегательную активность новогодними предложениями.

Причин роста отчислений банков две. Первая — наращивание объемов депозитов в целом по стране и увеличение отчислений по вкладам, которые должны быть направлены кредитными организациями в фонд. Кроме этого растут и дополнительная и повышенная дополнительная ставки отчислений. По ним банки расплачиваются с Агентством страхования вкладов за сверхприбыльные депозиты. Процент при этом превышает рекомендуемое ЦБ значение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

110 млрд рублей за депозиты

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Кредитные организации могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в ФСВ

Рост отмечен по причине увеличения объема вкладов и повышения ставок отчислений

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