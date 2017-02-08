Святая простота вне времени

Московский музей современного искусства (ММОМА) дал старт «Фестнаиву» — Пятому международному фестивалю наивного творчества. Экспозицию современных авторов-любителей «Сотворение мира» организаторы представили рядом с работами признанных мастеров, объединив их под названием «НАИВ… НО».

— Так совпало, что «Фестнаив» проходит в то же время, на которое уже давно был запланирован показ «НАИВ... НО». Поэтому мы объединили два проекта: на втором этаже у нас экспозиция, посвященная осмыслению тематики наивного искусства, а на третьем — выставка работ сегодняшнего дня, — рассказал «Известиям» исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Истоки наивного искусства ­— в народном творчестве. Однако эстетика лубка вдохновляла и профессионалов: элементы примитивизма можно найти в работах Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Давида Бурлюка… Картины мастеров авангарда стали главной приманкой проекта «НАИВ… НО». Но идти в музей стоит не только ради них.

Куда интереснее — контекст и драматургия. Сгруппировав экспонаты по темам (детство, образование, пир, любовь, труд и т.д.), кураторы допустили ряд неожиданных соседств. Так, классики 1920-х оказались рядом с перестроечными бунтарями, колоритные представители национальных республик — с певцами русской глубинки... Обилие и разнообразие работ сбивают с толку, несмотря на объединяющую «наивизну». Но куда больше формальных стилистических признаков их роднит способность художников бесхитростно, порой даже с «закосом под дурачка» говорить о сложном и вечном.

Так, на холсте Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с иконой» лик Богородицы выглядывает из-за стола с пролетарским граненым стаканом и коробком спичек. А картина одной из главных отечественных примитивисток Кати Медведевой «Пушкин с няней» и вовсе оказывается вариацией на сакральный образ Мадонны с младенцем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Религиозных мотивов на выставке много, но и в абсолютно светских работах можно увидеть второе дно. Так, за мультяшной условностью и пестротой картины «Группа «Кино» Тимура Новикова (1987) прочитывается идея об одиночестве и маргинальности музыкантов: маленькие разноцветные человечки поют и танцуют на желтом фоне в центре огромного пространства.

После симфонии смыслов «НАИВ… НО» выставка современного примитивизма «Сотворение мира» кажется наивной без многоточия. Авторы изображают идиллические пейзажи («Дом в раю» Сергея Михайлика), котиков («Кот» Константина Сидорука, «Тише, мыши! Кот казанский» Альфрида Шаймарданова) и злободневные политические сюжеты. «Хиллари Клинтон идет на выборы. Ее супруг Билл тоже Клинтон грустит — кто теперь будет варить ему щи?» — гласит подпись на парном портрете американской четы («Хиллари Клинтон идет на выборы» Евгения Новикова).

Зритель может гадать, какая из представленных работ останется в истории искусства и попадет в серьезное собрание. Но лучше всего — отдать дань прямодушию авторов и тоже попытаться стать хоть немного наивным.