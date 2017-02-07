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Госдеп: США и РФ в Женеве обсудят кибербезопасность

Встречу по этой теме предложила ранее провести Москва

Представители США и России встретятся на будущей неделе в Женеве для обсуждения темы кибербезопасности, заявила заместитель координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф.

Она рассказала, что регулярно ведет диалог по кибербезопасности со спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андреем Крутских, передает РИА «Новости».

«Я вижу моего коллегу, посла (Андрея) Крутских, довольно регулярно. Мы виделись в ноябре в Женеве. Я собираюсь увидеть его в Женеве на следующей неделе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подпишет исполнительный указ о кибербезопасности после совещания со своими советниками. Указ будет основан, в том числе, и на рекомендациях целевой группы, образованной администрацией экс-главы государства Барака Обамы.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Госдеп: США и РФ в Женеве обсудят кибербезопасность

Встречу по этой теме предложила ранее провести Москва

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