Парламент Израиля легализовал незаконные поселения

Парламент Израиля во втором и третьем, окончательном чтении, утвердил закон о легализации незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.

Сообщается, что за закон проголосовали 60, против - 52 из 120 депутатов Кнессета. Документ регламентирует процедуру легализации форпостов и поселений, которые ранее считались незаконными самими властями Израиля, передает ТАСС.

Закон при этом отменяет снос незаконных построек и дает право переоформить самострой в недвижимость с долгосрочной арендой земли с выплатой компенсаций палестинским собственникам.

«С момента вступления в силу закона прекращены все процессы по разрушению сооружений в израильских поселениях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан), за исключением тех зданий, относительно которых уже был издано постановление суда, предписывающее их разрушение», - сообщает пресс-служба израильского праламента.

Отмечается, что доказавшие свое право на собственность земли получат компенсацию в размере 125% стоимости участков, либо другие земельные участки.

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