Глава района в ЕАО поставил себе «двойку» за работу в 2016 году

Глава Октябрьского района Еврейской автономной области Алексей Егоров написал о себе критическую заметку. Она появилась на сайте администрации.



По словам Егорова, оценка ему как главе района за прошлый год – «двойка». Из семи поставленных задач удалось выполнить только две, признался высокопоставленный чиновник.

Однако, как уверяет Егоров, «справедливости ради надо отметить, что закончился 2016 год лучше, чем 2015, и уж гораздо лучше, чем 2014. Но успокаиваться нельзя, в пору наоборот кричать: "Караул!" – цитирует Егорова ИА EAOMedia.