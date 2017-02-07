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Глава района в ЕАО поставил себе «двойку» за работу в 2016 году

Однако, по словам Алексея Егорова, прошлый год завершился лучше, чем позапрошлый

Глава Октябрьского района Еврейской автономной области Алексей Егоров написал о себе критическую заметку. Она появилась на сайте администрации.

По словам Егорова, оценка ему как главе района за прошлый год – «двойка». Из семи поставленных задач удалось выполнить только две, признался высокопоставленный чиновник.

Однако, как уверяет Егоров, «справедливости ради надо отметить, что закончился 2016 год лучше, чем 2015, и уж гораздо лучше, чем 2014. Но успокаиваться нельзя, в пору наоборот кричать: "Караул!" – цитирует Егорова ИА EAOMedia.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Глава района в ЕАО поставил себе «двойку» за работу в 2016 году

Однако, по словам Алексея Егорова, прошлый год завершился лучше, чем позапрошлый

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