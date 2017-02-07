Глава Бурятии заявил о досрочном прекращении полномочий

Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий, передает телеканал РЕН ТВ.

«Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок. Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, что этого достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», — сказал Наговицын.