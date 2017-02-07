Жителям Южно-Сахалинска не удастся пожениться в День всех влюбленных

Жители Южно-Сахалинска, запланировавшие свадьбу на 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных, вынуждены будут отложить регистрацию до 2019 года.

В этом году День Святого Валентина придется на вторник, когда городские ЗАГСы не работают, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как объяснили агентству в одном из ЗАГСов, они регистрируют браки по четвергам, пятницам и субботам. Исключений ни для кого быть не может, кроме тех случаев, когда на это есть веские причины.



В следующем году 14 февраля тоже приходится на нерабочий для ЗАГСа день.

Впрочем, заявление о намерении зарегистрировать отношения подается обычно за месяц до желаемой даты. Так что все пары, желающие сделать это именно в День всех влюбленных, о невозможности этого предупреждены.