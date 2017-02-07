Британия после Brexit может остаться в числе 10 крупнейших экономик

Великобритания после выхода из Евросоюза может остаться одной из 10 крупнейших экономик мира, если сохранит доступ для талантливых иностранцев. Об этом свидетельствует прогноз консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.

По показателю паритета покупательной способности Великобритания потеряет только одну строчку и опустится на 10-е место к 2050 году при условии, что ее рынок труда будет открыт для квалифицированных иностранцев, а торговые связи с быстро растущими развивающимися рынками будут развиваться, передает Bloomberg.

По данным PwC, Великобритания может стать самой быстрорастущей страной в G7 в течение следующих 30 лет, исходя из предположения, что она сохранит относительно большую долю населения трудоспособного возраста.

Прогноз PwC предполагает, что мировая экономика удвоится к 2042 году во главе с развивающимися странами; к 2050г Китай закрепит за собой лидерство по паритету покупательной способности, а США опустятся на третье место, уступив Индии.