Карельские студенты отправились в экспедицию на собачьих упряжках. В рамках проекта «Великая Андома. Тайна трех океанов» они пройдут более 600 км.



В течение 11 дней студентов будут сопровождать известный путешественник-полярник Виктор Симонов и сотрудники Арктических войск военной разведки. Участники экспедиции посетят самые знаковые достопримечательности региона, передает ИА «Карелinform».

Участники проекта посетят остров Кижи, Ильинскую пустынь, мыс Бесов нос и Муромский монастырь. Финальной точкой экспедиции станет Андомская возвышенность, где они установят памятный знак Русского географического общества.

Участники экспедиции передвигаются на собачьих упряжках. Для обеспечения безопасности их сопровождают на снегоходной технике.

Андомская возвышенность расположена на границе Вологодской, Архангельской областей и Карелии на побережье Онежского озера. Она сформировалась 360-420 млн лет лет назад.

