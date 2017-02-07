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Вторник,
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Жители Сахалина смогут увидеть, как над островом пролетает МКС

Международную космическую станцию над этим районом будет заметно до 17 февраля

Жители Сахалина по вечерам могут видеть пролетающую над ними МКС. Это продлится до 17 февраля.

Причем для наблюдений им не понадобятся ни телескопы, ни бинокли, поскольку станция движется довольно быстро, и поймать ее в объектив будет сложно.

А вот невооруженным глазом она видна как яркая звезда, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как писали «Известия», в эти дни МКС над своими головами могут видеть и жители Челябинской области.

Точное время и местоположение спутника опубликованы на сайте heavens-above.com.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Жители Сахалина смогут увидеть, как над островом пролетает МКС

Международную космическую станцию над этим районом будет заметно до 17 февраля

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