Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда

Составы буду способны разгоняться до 400 км/ч

Китай к 2020 году планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда следующего поколения, способные набирать скорость до 400 км/ч, сообщает China Daily со ссылкой на научного сотрудника Академии наук КНР, работающего над проектом.

Поезда будут поставлять для железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Ожидается, что протяженность магистрали составит порядка 770 километров, она пройдет через несколько российских регионов с общим населением более 25 млн человек.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда

Составы буду способны разгоняться до 400 км/ч

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Инфографика

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

В каких случаях вместо 13% от дохода можно заплатить 6% и что даст арендодателям и съемщикам введение патента — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке