Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда

Китай к 2020 году планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда следующего поколения, способные набирать скорость до 400 км/ч, сообщает China Daily со ссылкой на научного сотрудника Академии наук КНР, работающего над проектом.

Поезда будут поставлять для железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Ожидается, что протяженность магистрали составит порядка 770 километров, она пройдет через несколько российских регионов с общим населением более 25 млн человек.

