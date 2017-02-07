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В Пензенской области самые дешевые в Поволжье масло и молоко

В регионе зафиксированы минимальные цены на продукты основной продовольственной группы

Самые низкие цены на сливочное масло, сахар и молоко в Поволжском федеральном округе установлены в Пензенской области.

Пензенская область заняла 84 место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Минэкономразвития. В регионе зафиксированы минимальные цены на продукты основной проводольственной группы.

В январе в Пензенской области были зафиксированы минимальные цены в ПФО на соль, пшено, белокочанную капусту, репчатый лук и морковь. По поручению главы региона Ивана Белозерцева за стоимостью на продукты питания следят ежедневно. В случае необоснованного подорожания информацию направляют антимонопольщикам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Удерживать цены на относительно низком уровне в регионе удается благодаря увеличению объема продукции местных производителей. Это позволят не допускать роста цен и контролировать их качество.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Пензенской области самые дешевые в Поволжье масло и молоко

В регионе зафиксированы минимальные цены на продукты основной продовольственной группы

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