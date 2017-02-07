Суд отказался взять под домашний арест мэра района Приангарья

Суд Иркутска отказался брать под домашний арест мэра Казачинско-Ленского района Приангарья Александра Абраменко.



Высокопоставленный чиновник проходит подозреваемым по делу о взятке в 2,5 млн рублей.



Суд не удовлетворил ходатайство следствия и отпустил его , сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Абраменко и его зама Артема Амосова задержали на прошлой неделе сотрудники СК и ФСБ во время совместной спецоперации.



Их обоих подозревают в получении крупной взятки.



2,5 млн рублей нашли в квартире Амосова во время обыска.



Накануне он был взят под арест на 2 мес.