На севере Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с 10 млн рублей

На севере Москвы четверо неизвестных отобрали у безработного мужчины сумку с 10 млн рублей. Нападение произошло в районе Ховрино недалеко от дома пострадавшего.



При нападении злоумышленники угрожали потерпевшему пистолетом. Сразу же после ограбления они скрылись на автомобиле с места преступления, сообщает РЕН ТВ.



По данному факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. В настоящее время ведется поиск подозреваемых и устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Сообщается, что добычей грабителей стали деньги, вырученные от продажи квартиры. Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано.