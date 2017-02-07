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На севере Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с 10 млн рублей

Добычей грабителей стали деньги, вырученные от продажи квартиры

На севере Москвы четверо неизвестных отобрали у безработного мужчины сумку с 10 млн рублей. Нападение произошло в районе Ховрино недалеко от дома пострадавшего.

При нападении злоумышленники угрожали потерпевшему пистолетом. Сразу же после ограбления они скрылись на автомобиле с места преступления, сообщает РЕН ТВ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. В настоящее время ведется поиск подозреваемых и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что добычей грабителей стали деньги, вырученные от продажи квартиры. Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

На севере Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с 10 млн рублей

Добычей грабителей стали деньги, вырученные от продажи квартиры

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