Белый дом распространил список замалчиваемых СМИ терактов

Белый дом опубликовал список терактов, которые, по его мнению, замалчивает пресса.

В перечень попали 78 террористических атак, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них есть случаи, не получившие широкой огласки, — например, ранение гражданина Дании в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.



Также упоминаются теракты, которые активно освещались средствами массовой информации, — к примеру, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.

Некоторые события из перечня широко освещались мировыми СМИ. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также попытка теракта в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся рядом американские военные обезоружили террориста, передает «РИА Новости».

Кроме того, в список включен взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, теракты в Париже в конце 2015 года, теракты в Стамбуле в июне 2016 года и теракт в Ницце в июле 2016 года.

