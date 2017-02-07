Волчья семья впервые за 20 лет поселилась в тамбовском лесу

Волчья семья поселилась в тамбовском лесу впервые за последние 20 лет, сообщил исполняющий обязанности директора Воронинского заповедника Александр Егоров.

По его словам, следы хищников сотрудники заповедника обнаружили во время ежегодного зимнего маршрутного учета.



«Не зря говорят, что волк — санитар леса. Ведь есть животные, которые могут выжить больными. А после у них появляется такое же больное потомство, а это нехорошо. К тому же волк — наш главный символ, а мы его не бережем», — приводит слова Егорова ИА «Онлайн Тамбов.ру».

За последние годы популяция волков в Тамбовской области считалась нестабильной. На момент первого учета в 90-е годы XX века в заповеднике «Воронинский» насчитывалось от 5 до 8 волков, однако постепенно численность особей резко сократилась из-за незаконной деятельности браконьеров. К 2011 году в заповеднике остался всего один волк, а к 2012–2013 годам хищников вовсе не осталось.

Специалисты заповедника отмечают, что для сохранения популяции волка в тамбовских лесах следует ввести временный запрет на охоту.