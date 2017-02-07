Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s из-за дефекта аккумулятора

Компания Apple отзывает 88,7 тыс. смартфонов iPhone 6s по причине дефекта аккумулятора для его замены. Отзыв коснется тех аппаратов, которые произвели в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, сообщает Gulf News.

Apple обратилась к министерству экономики ОАЭ с информацией об отзыве почти 90 тыс. смартфонов. Как рассказал представитель эмиратского министерства Хашим аль-Нуайми, вопрос заключается в защите прав потребителей, а не в безопасности. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», часть владельцев iPhone 6s отмечали, что их устройство может неожиданно отключиться при заряде около 40%.

Компания признала существование данной проблемы в ноябре 2016 года и запустила программу бесплатной замены батареи. Сколько точно смартфонов iPhone 6s оказались с дефектом аккумулятора, не сообщалось. Узнать о том, подлежит ли смартфон отзыву, можно на сайте Apple.