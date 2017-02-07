Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s из-за дефекта аккумулятора

Подлежит ли устройство отзыву, пользователь может узнать по номеру гаджета
Компания Apple отзывает 88,7 тыс. смартфонов iPhone 6s по причине дефекта аккумулятора для его замены. Отзыв коснется тех аппаратов, которые произвели в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, сообщает Gulf News.
Apple обратилась к министерству экономики ОАЭ с информацией об отзыве почти 90 тыс. смартфонов. Как рассказал представитель эмиратского министерства Хашим аль-Нуайми, вопрос заключается в защите прав потребителей, а не в безопасности. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», часть владельцев iPhone 6s отмечали, что их устройство может неожиданно отключиться при заряде около 40%.
Компания признала существование данной проблемы в ноябре 2016 года и запустила программу бесплатной замены батареи. Сколько точно смартфонов iPhone 6s оказались с дефектом аккумулятора, не сообщалось. Узнать о том, подлежит ли смартфон отзыву, можно на сайте Apple.