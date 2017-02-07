Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Валенса: мы должны быть готовы к распаду Евросоюза на волне популизма

По мнению экс-президента Польши, это произойдет в случае победы на выборах Ле Пен и поражения Меркель

В случае победы Марин Ле Пен во Франции и поражении Ангелы Меркель на выборах в Германии может произойти распад Евросоюза, об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

«Если Ле Пен победит, а Меркель проиграет, то ЕС распадется. Мы должны быть готовы к этому», — приводит его слова Bloomberg.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что Валенса может отправиться в тюрьму на срок до 8 лет за дачу ложных показаний по делу о своем сотрудничестве со спецслужбами.

Читайте также:

Экс-президент Польши Валенса может отправиться в тюрьму на восемь лет

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Валенса: мы должны быть готовы к распаду Евросоюза на волне популизма

По мнению экс-президента Польши, это произойдет в случае победы на выборах Ле Пен и поражения Меркель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке