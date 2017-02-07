Валенса: мы должны быть готовы к распаду Евросоюза на волне популизма

В случае победы Марин Ле Пен во Франции и поражении Ангелы Меркель на выборах в Германии может произойти распад Евросоюза, об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса.



«Если Ле Пен победит, а Меркель проиграет, то ЕС распадется. Мы должны быть готовы к этому», — приводит его слова Bloomberg.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.



Ранее сообщалось, что Валенса может отправиться в тюрьму на срок до 8 лет за дачу ложных показаний по делу о своем сотрудничестве со спецслужбами.