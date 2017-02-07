«Газпром» предложил ФАС расширить эксперимент по либерализации цен

«Газпром» предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) порядка десяти регионов для реализации эксперимента по продаже газа по нерегулируемым ценам для промышленных потребителей, рассказал RNS заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Газпром» предлагает порядка десятка регионов, где могли бы эти пилотные проекты происходить», — сказал он.

Голомолзин уверен, что география проекта будет расширяться.

22 сентября ФАС России сообщала о достижении договоренностей по реализации с 2017 года пилотного проекта по либерализации оптовых цен на газ «Газпрома». Тогда Голомолзин отмечал, что в целях реализации пилотного проекта в качестве рыночных индикаторов цен будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков.

Согласно постановлению правительства, в 2018 году необходимо будет дерегулировать цены на газ по всей стране.

