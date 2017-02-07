Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

«Газпром» предложил ФАС расширить эксперимент по либерализации цен

Компания представила регулятору 10 регионов для эксперимента по продаже газа по нерегулируемым ценам

«Газпром» предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) порядка десяти регионов для реализации эксперимента по продаже газа по нерегулируемым ценам для промышленных потребителей, рассказал RNS заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Газпром» предлагает порядка десятка регионов, где могли бы эти пилотные проекты происходить», — сказал он.

Голомолзин уверен, что география проекта будет расширяться.

22 сентября ФАС России сообщала о достижении договоренностей по реализации с 2017 года пилотного проекта по либерализации оптовых цен на газ «Газпрома». Тогда Голомолзин отмечал, что в целях реализации пилотного проекта в качестве рыночных индикаторов цен будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков.

Согласно постановлению правительства, в 2018 году необходимо будет дерегулировать цены на газ по всей стране.

Читайте также:

Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Газпром» предложил ФАС расширить эксперимент по либерализации цен

Компания представила регулятору 10 регионов для эксперимента по продаже газа по нерегулируемым ценам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Инфографика

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

В каких случаях вместо 13% от дохода можно заплатить 6% и что даст арендодателям и съемщикам введение патента — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке