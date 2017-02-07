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Трамп рассказал, как помирился с Обамой

Бывший и действующий президенты США сумели найти общий язык

Нынешний президент США Дональд Трамп рассказал, что они с Бараком Обамой, экс-лидером страны, сумели наладить отношения.

Трамп подчеркнул, что сейчас они с Обамой хорошо ладят, но в период предвыборной кампании их отношения нельзя было назвать добрыми. Тогда Обама открыто поддерживал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Президент США также добавил, что не знает, «признает ли Обама это, но он (Трамп) ему нравится», передает «Федеральное агентство новостей».

Глава государства добавил, что сам испытывает симпатию к своему предшественнику, хотя во времена предвыборной гонки они наговорили друг другу множество «ужасных вещей», о которых даже не вспомнили в день инаугурации Трампа.

«Политика — удивительная вещь», — подытожил он.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Трамп рассказал, как помирился с Обамой

Бывший и действующий президенты США сумели найти общий язык

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