Ульяновские фирмы причинили ущерб лесному фонду на 10 млн рублей

Ульяновская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении нескольких фирм по фактам причинения государственному лесному фонду ущерба на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным 1ul.ru, в конце 2015 года компания ООО «Ассоциация Кузоватовских лесопромышленников» заключила с фирмами «Эколес» и «Торглес» договоры о передаче прав в отношении лесных участков общей площадью более 90 тыс. га, которые принадлежат государству.

Ранее региональное министерство лесного хозяйства предоставило площади ассоциации лесопромышленников на основании арендных соглашений. Однако фирма передала участки сторонним коммерческим структурам, нарушив обязательства.

В августе 2016 года сделки были признаны недействительными на основании иска прокуратуры. Однако компании продолжили производить заготовку древесины на территории Налейкинского и Кузоватовского участковых лесничеств до конца прошлого года.

По подсчетам надзорного ведомства, компании нанесли ущерб государству в размере 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.