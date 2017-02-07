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Якутские ученые предлагают добывать электроэнергию с помощью малых рек

Это позволит решить проблему с энергообеспечением отдаленных улусов

Якутские ученые придумали, как решить проблему энергообеспечения отдаленных улусов региона. Они предлагают использовать для этого малые реки.

Эксперты организовали экспедицию в район бассейнов рек на северо-востоке и северо-западе Якутии. Они учитывали скорость течения и объем водных ресурсов. Выяснилось, что наиболее энергоемкими являются притоки рек Индигирка и сама она.

Как сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на замдиректора Института физико-технических проблем Севера СО РАН Валерия Лепова, в этом районе можно построить гидроэлектростанции мощностью от 10 кВт до 100 кВт. Это позволит обеспечить электричеством небольшие населенные пункты.

Агентство напоминает, что проблема с энергообеспечением возникла в Якутии из-за большой территории и слабо развитой инфраструктуры. Часто отдаленные улусы остаются оторванными от «большой энергетики», из-за того что туда нельзя завезти топливо.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Якутские ученые предлагают добывать электроэнергию с помощью малых рек

Это позволит решить проблему с энергообеспечением отдаленных улусов

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