Якутские ученые предлагают добывать электроэнергию с помощью малых рек

Якутские ученые придумали, как решить проблему энергообеспечения отдаленных улусов региона. Они предлагают использовать для этого малые реки.



Эксперты организовали экспедицию в район бассейнов рек на северо-востоке и северо-западе Якутии. Они учитывали скорость течения и объем водных ресурсов. Выяснилось, что наиболее энергоемкими являются притоки рек Индигирка и сама она.



Как сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на замдиректора Института физико-технических проблем Севера СО РАН Валерия Лепова, в этом районе можно построить гидроэлектростанции мощностью от 10 кВт до 100 кВт. Это позволит обеспечить электричеством небольшие населенные пункты.



Агентство напоминает, что проблема с энергообеспечением возникла в Якутии из-за большой территории и слабо развитой инфраструктуры. Часто отдаленные улусы остаются оторванными от «большой энергетики», из-за того что туда нельзя завезти топливо.

