Асад: сотрудничество РФ и США пошло бы на пользу всему миру

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона пошло бы на пользу всему миру и в том числе его стране.



Асад добавил, что президент США Дональд Трамп делал многообещающие заявления во время предвыборной гонки, говоря, что главная цель США — борьба с терроризмом и особенно с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ).



«Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии», — подчеркнул Асад, передает «Федеральное агентство новостей».



Он также подчеркнул, что пока рано ожидать чего-то практического, так как президент Трамп совсем недавно занял кресло в Белом доме.