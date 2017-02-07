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Асад: сотрудничество РФ и США пошло бы на пользу всему миру

Совместная работа Москвы и Вашингтона также поспособствовало бы урегулированию ситуации в Сирии, считает президент САР

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона пошло бы на пользу всему миру и в том числе его стране.

Асад добавил, что президент США Дональд Трамп делал многообещающие заявления во время предвыборной гонки, говоря, что главная цель США — борьба с терроризмом и особенно с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ).

«Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии», — подчеркнул Асад, передает «Федеральное агентство новостей».

Он также подчеркнул, что пока рано ожидать чего-то практического, так как президент Трамп совсем недавно занял кресло в Белом доме.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Асад: сотрудничество РФ и США пошло бы на пользу всему миру

Совместная работа Москвы и Вашингтона также поспособствовало бы урегулированию ситуации в Сирии, считает президент САР

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