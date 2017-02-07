Жители Приморья смогут увидеть сближение Земли с кометой 45Р

Приморским астрономам-любителям удастся увидеть сближение Земли с кометой 45Р/Хонда-Мркоса-Пайдушаковой на рекордно близкое расстояние. Оно составит 8,9 млн км.



Это произойдет 10 февраля.



Как говорят эксперты, такая дистанция для кометы 45Р является самой маленькой с начала XX и до середины XXI в.



ИА UssurMedia предупреждает, что невооруженным глазом это явление не увидеть, поскольку будет мешать засветка от полнолуния. Как рассказали агентству в Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН, блеск кометы будет почти незаметен — он может достигнуть шестой-седьмой звездной величины. Это предел видимости для человеческого глаза.



Астрономы говорят, что самой яркой кометой этого года станет 96Р/Мачхолца 1. Критический пик ее видимости ожидается в конце октября.



Ее яркость будет второй звездной величины, то есть блеск кометы можно сравнить с блеском звезд Большой Медведицы.

