Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Кельне

Мощный взрыв прогремел сегодня в Германии, в центре Кельна. Взорвались газовые баллоны в двухэтажном здании, где находится студия звукозаписи. Об этом сообщает издание Stuttgarter-Zeitung.

В результате инцидента пострадали два человека — они получили серьезные травмы и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Полицейские установили, что эпицентр взрыва находился в подвале здания. Дома, располагающиеся по соседству, от взрывной волны не пострадали, сообщает телеканал «Звезда».

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.