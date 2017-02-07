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Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Кельне

Эпицентр находился в здании, где находится студия звукозаписи

Мощный взрыв прогремел сегодня в Германии, в центре Кельна. Взорвались газовые баллоны в двухэтажном здании, где находится студия звукозаписи. Об этом сообщает издание Stuttgarter-Zeitung.

В результате инцидента пострадали два человека — они получили серьезные травмы и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Полицейские установили, что эпицентр взрыва находился в подвале здания. Дома, располагающиеся по соседству, от взрывной волны не пострадали, сообщает телеканал «Звезда».

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Кельне

Эпицентр находился в здании, где находится студия звукозаписи

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