Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Уровень рождаемости в Уфе стал самым высоким за шесть лет

Естественный прирост населения в 2016 году составил порядка 5,5 тыс. человек

В Уфе зафиксирован самый высокий уровень рождаемость за последние шесть лет — в 2016 году там появились на свет более 18 тыс. детей. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В 2005 году в столице Башкирии родились более 11,3 тыс. детей, в 2010 году число новорожденных достигло около 15 тыс.

По данным властей, в городе наблюдается тенденция к снижению смертности. В 2016 году умерло почти 12,7 тыс. уфимцев. Таким образом, показатель естественного прироста населения в прошлом году составил порядка 5,5 тыс. человек. Уфа является одним из лидером России по этому пункту среди городов, где проживают более 1 млн человек.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Уровень рождаемости в Уфе стал самым высоким за шесть лет

Естественный прирост населения в 2016 году составил порядка 5,5 тыс. человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке