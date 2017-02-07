Уровень рождаемости в Уфе стал самым высоким за шесть лет

В Уфе зафиксирован самый высокий уровень рождаемость за последние шесть лет — в 2016 году там появились на свет более 18 тыс. детей. Об этом сообщает ИА «Башинформ».



В 2005 году в столице Башкирии родились более 11,3 тыс. детей, в 2010 году число новорожденных достигло около 15 тыс.



По данным властей, в городе наблюдается тенденция к снижению смертности. В 2016 году умерло почти 12,7 тыс. уфимцев. Таким образом, показатель естественного прироста населения в прошлом году составил порядка 5,5 тыс. человек. Уфа является одним из лидером России по этому пункту среди городов, где проживают более 1 млн человек.