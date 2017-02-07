Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в России

Воинские части приведены в высшую степень боевой готовности

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в Российской армии по решению Верховного главнокомандующего, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, проверка начата, чтобы оценить готовность «органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

Шойгу отметил, что с 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части «приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности».

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — приводит слова министра сайт военного ведомства.

Шойгу также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Читайте также:

ВКС РФ сбросили груз ООН на осажденный сирийский город

ВКС РФ: ПРО Москвы способна перехватить все типы баллистических ракет

РФ проведет испытания новой противоракеты в ближайшие два-три года

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в России

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в РоссииВоинские части приведены в высшую степень боевой готовности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке