Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в России

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в Российской армии по решению Верховного главнокомандующего, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, проверка начата, чтобы оценить готовность «органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

Шойгу отметил, что с 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части «приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности».

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — приводит слова министра сайт военного ведомства.

Шойгу также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

