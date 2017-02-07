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Врач отказался ехать к умирающему пациенту на Камчатке

Как сообщают СМИ, мужчину можно было спасти

На Камчатке в селе Манилы скончался пациент, по предварительно информации, из-за того что врач отказалась оказывать ему необходимую помощь. По факту смерти мужчины СК проводит проверку.

«Согласно сообщениям, в медицинское отделение села Манилы Олюторского района доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами. Через два дня мужчина скончался», — заявила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Елена Матафонов, передает «РИА Новости».

Она также добавила, что мужчину можно было спасти.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Врач отказался ехать к умирающему пациенту на Камчатке

Как сообщают СМИ, мужчину можно было спасти

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