Врач отказался ехать к умирающему пациенту на Камчатке

На Камчатке в селе Манилы скончался пациент, по предварительно информации, из-за того что врач отказалась оказывать ему необходимую помощь. По факту смерти мужчины СК проводит проверку.



«Согласно сообщениям, в медицинское отделение села Манилы Олюторского района доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами. Через два дня мужчина скончался», — заявила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Елена Матафонов, передает «РИА Новости».



Она также добавила, что мужчину можно было спасти.

