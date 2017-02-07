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Поветкина исключат из рейтинга IBF

Допинг-проба супертяжеловеса, взятая 6 декабря, оказалась положительной

Александра Поветкина, российского супертяжеловеса, исключат из рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

В декабре был запланирован бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, однако в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил о положительном результате допинг-пробы россиянина, взятой 6 декабря: в ней был выявлен запрещенный препарат остарин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в начале февраля заявил, что допинг-проба Б также оказалась положительной, однако проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Поветкина исключат из рейтинга IBF

Допинг-проба супертяжеловеса, взятая 6 декабря, оказалась положительной

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