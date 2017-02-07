Во Владивостоке появился монумент жертвам авиакатастрофы 1981 года

Во Владивостоке около 33-го причала открыли монумент, посвященный жертвам авиакатастрофы под Ленинградом в 1981 году.



На стеле выбиты имена 52 человек, погибших во время крушения Ту-104. Среди них — 16 адмиралов и генералов и 11 капитанов первого ранга ТОФ СССР.

Напомним, 7 февраля 1981 года представители командования Тихоокеанского флота возвращались после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава. Во время взлета с военного аэродрома в Пушкино самолет резко накренился, перевернулся и рухнул.

Авиакатастрофу называют крупнейшим происшествием, в котором погибло высшее командование Вооруженных сил СССР. Первоначально выдвигалась версия о теракте, однако позже она не подтвердилась. Долгое время информация о расследовании была засекречена, отмечает РИА PrimaMedia.

В основном жертвы падения самолета были похоронены на Серафимовском кладбище в Ленинграде. Но во многих тихоокеанских гарнизонах установлены мемориальные доски. Во всех подразделениях ТОФ сегодня построения начались с минуты молчания.